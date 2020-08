18:02 Uhr

Illegales Autorennen in Kissing: Darum behalten die Raser ihre Autos

Die Polizei stoppte in Kissing ein illegales Autorennen.

Plus In Kissing lieferte sich ein Trio ein Autorennen. Dabei verloren die Beteiligten zwar ihren Schein, nicht aber ihre Fahrzeuge. Was dafür nötig gewesen wäre.

Von Michael Postl

Und warum durften sie nun ihre Autos behalten? Das war eine der meistgestellten Fragen im Netz, als unsere Redaktion von einem illegalen Autorennen in Kissing berichtete. Die Rechtssprechung sieht die Möglichkeit der Beschlagnahmung vor. Dazu müsse jedoch grundsätzlich die Verhältnismäßigkeit überprüft werden, sagt der Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, Matthias Nickolai.

In Kissing verzichtete die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft darauf, die Fahrzeuge einzukassieren. Denn dafür müssten bestimmte Kriterien vorliegen, sagt Nickolai. Zum Beispiel, dass das Fahrzeug als Beweismittel dienen kann, erklärt der Oberstaatsanwalt weiter.

Illegales Autorennen in Kissing: Prävention ist für die Polizei schwierig

„Dann ist die Überprüfung des potenziellen Leistungsvermögens eines Autos und mögliche leistungssteigernde Veränderungen wichtig.“ Ein weiteres Kriterium ist die „Vorbereitung der Einziehung“, also die Verhältnismäßigkeit der Strafe. Nach einer ersten Einschätzung lagen in dem Kissinger Fall die Kriterien nicht vor.

Wie berichtet, rasten dabei drei Fahrer mit ihren BMW mit deutlich über 150 Kilometern pro Stunde auf der Auenstraße entlang der Bahnlinie. Vor ihrem Start hatten sie ihre Autos nebeneinander aufgereiht, bereit zum Losfahren. Bereits währenddessen war das Trio einer Streife der Friedberger Polizei aufgefallen.

Illegales Autorennen in Kissing: Polizeistreifen helfen

Dann traten die Fahrer unbehelligt von den Beamten aufs Gas. Nach rund einem Kilometer war das illegale Autorennen jedoch vorbei, die Streife konnte die Raser stellen und ihnen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auch die Führerscheine abnehmen. Warum sie nicht eingriffen, bevor das Rennen stattfand, erklärt der Friedberger Dienststellenleiter Alexander Wagenpfeil: „Es ist schwierig, eine solche Tat zu verhindern. Die Raser sprechen sich ab und starten ihr Rennen dann ganz unvermittelt.“

Zudem war zum Zeitpunkt des Rennens lediglich eine Streife unterwegs gewesen. „Wenn wir die Autofahrer dann aufhalten müssen, führen wir natürlich weitere Streifen zu“, sagt Wagenpfeil.

