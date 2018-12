13:56 Uhr

In Friedberg funkeln bei der Kunstnacht nicht nur die Sterne

Der Andrang bei der Nacht der Sterne in Friedberg ist so groß, dass bei vielen Veranstaltungen die Zuschauer nur von draußen zuhören können. Die Organisatoren gehen auf Nummer Sicher und beenden das Feuerwerk früher als geplant.

Von Daniel Weber

Als „die lange Kunstnacht mit Musik und Gesang“ bewarben die Organisatoren ihre Veranstaltung. Doch am vergangenen Freitag war weit mehr geboten: Ein Programm für alle Sinne erwartete die Besucher. Diese ließen sich von einem Regenguss, der noch am Nachmittag niederging, offensichtlich nicht abschrecken. Jede einzelne der Aufführungen war sehr gut besucht, manche sogar regelrecht überfüllt.

Den Auftakt machte Die Gruppe „Duosolemio“ im Sitzungssaal des Rathauses. Giampiero Lucchini und David Bermudez passten in ihrer barocken Aufmachung ausgezeichnet in den historischen Raum. Der Andrang der Zuhörer war so groß, dass einige nicht mehr durch die Tür passten und dem italienischen und deutschen Gesang mit verschiedenen Blasinstrumenten vom Gang aus folgen mussten.

Im Anschluss erzählte Theresa Kreppold Mundart-Märchen für Erwachsene, begleitet von Angelika Bubmanns Harfe. „Zuerst der witzige Auftritt von Duosolemio und dann die Märchen, das war ein richtiges Kontrastprogramm“, ist Petra Wiedenmann begeistert. Sie hatte sogar einen Sitzplatz im Rathaussaal ergattern können. Es sollte nicht die einzige Abwechslung des Abends bleiben.

Ein breites Angebot für Musikinteressierte in Friedberg

Für musikinteressierte Gäste gab es ein breites Angebot: Die Friedberger Jagdhornbläser bliesen im Hof des Wittelsbacher Schlosses zur Weihnachtszeit, die Baarer Alphornbläser ließen ihre großen Instrumente in der Kirche Sankt Jakob erklingen und auch die „Men in Blech“ begeisterten ihr Publikum. Die Liedtexte des Gospelchors Günzburg erzählten von der christlichen Weihnacht. Die Zuhörer strömten so zahlreich in die Stadtpfarrkirche, dass viele in den Gängen stehen mussten.

Beim Konzert des Günzburger Gospelchors war es so voll, dass die Besucher in der Stadtpfarrkirche sogar in den Gängen standen. Bild: Udo Koss

Doch auch ganz weltliche Darbietungen sorgten für Besinnlichkeit: Verena Metzger beispielsweise ließ auf dem Flügel im Pfarrheim sehr feinfühlig Schubert pur erklingen und Constanze Becher entlockte den Tasten im Schloss ihre selbstgeschriebenen „musikalischen Sternschnuppen“. Vivaldi, Mozart und Haydn hatte das Friedberger Klassik-Ensemble im Repertoire, ein Streichertrio aus Gisela Feder, Markus Hamberger und Ute Schmid-Holzmann.

Um zu den Vorstellungen im Schloss zu kommen, mussten die Besucher des Friedberger Advents zwar ein Stückchen zu Fuß gehen, das schreckte aber offenbar niemanden ab.

Neben der Musik war auch für das Auge gesorgt: Einen „Andalusischen Advent“ feierten mit ihren farbprächtigen Kostümen die Flamencotänzer im Pfarrheim.

Eine ganz andere Art Advent zu feiern, war im Pfarrzentrum mit dem Andalusischen Advent geboten. Bild: Udo Koss

Einer der Höhepunkte des Abends war das Feuerwerk am Marienplatz, angekündigt vom Bläser-Ensemble „Abgebrasst“. Während des Spektakels herrschte auf dem Adventsmarkt ausnahmsweise kein dichtes Gedränge, weil fast alle Besucher einen Blick auf Feuerwerk erhaschen wollten, das passend von Händels Feuerwerksmusik begleitet wurde.

Feuerwerk auf dem Marienplatz startet einige Minuten früher

Überraschend legten die Feuerwerker schon einige Minuten eher los. „Das Feuerwerk begann diesmal etwas früher und dauerte nur etwa halb so lange wie geplant“, erklärte Gerd Horseling, einer der vier „Bürger für Friedberg“, die den Friedberger Advent und die Nacht der Sterne jedes Jahr auf die Beine stellen. Der starke Wind war der Grund für die spontane Planänderung. Abgesehen davon verlief alles reibungslos.

Dass das Schloss dieses Jahr Teil des Abends war, freute besonders Ingrid Warnatz von den Kunstspechten. „Wir haben sehr viel mehr Besucher als noch im vergangenen Jahr in unserer Ausstellung“, sagte sie. Auf halbem Weg zwischen Kirche und Schloss liege der Raum diesmal genau am Laufweg zwischen den Auftrittsorten. „Als das Schloss noch nicht geöffnet hatte, verirrte sich kaum jemand zu uns.“

Ein ähnliches Problem hatte die Kunstschule in der Bauernbräustraße. Auch sie war Teil Nacht der Sterne und lud Interessierte ein, die neuesten Arbeiten in Augenschein zu nehmen und den Künstlern bei der Arbeit zuzusehen. Sie war aber zu weit vom Markt entfernt: „Im Laufe des Abends kamen nur etwa 30 Menschen bei uns vorbei“, meinte Leiterin Rose Maier Haid.

Anders war die Situation im Café Gezz. „Wir haben heute ein volles Haus, bestimmt wegen der Lage gleich beim Feuerwerk“, vermutete Inhaber Hubert Buchler. Sein Geschäft zählte am Freitag ebenfalls zu den Ausstellungen: Zu sehen und zu erwerben waren wie gewohnt die Schöpfungen von Karin Fleischner.

Die Besucher waren von dem reichhaltigen kulturellen Angebot begeistert. „Leider konnte ich nicht überall hin, aber was ich gesehen habe, hat mir gefallen“, sagte Renate Lechelmayr. „Die Nacht der Sterne ist eine tolle Aktion, ich komme schon seit vielen Jahren.“

