In Kissing wird der Grundschulanbau aus Bausteinen zusammengesetzt

Die Container für die provisorischen Erweiterung der Grundschule sind angeliefert worden. Aus ihnen wird in Rekordzeit der dreistöckige Anbau hochgezogen.

Von Philipp Schröders

In Kissing herrscht gerade viel Trubel auf dem Volksfestplatz in der Nähe der Paartalhalle. Das hat aber nichts mit einer Feier zu tun. Auf dem großen Platz werden zurzeit die Module für den Anbau der Grundschule gelagert. Die großen Container werden nun nach und nach mit Lastwagen zum Lehrerparkplatz neben der Bahnhofstraße im Norden der Schule gebracht. Dort werden sie zu einem dreistöckigen Anbau zusammengesetzt.

Da die Schule aus allen Nähten platzt, herrscht dringender Handlungsbedarf. Das provisorische Erweiterungsgebäude soll Platz für sechs Klassen bieten - zwei sind für die Ganztagesbetreuung ausgerichtet. Der Anbau wird mit der bestehenden Schule verbunden. Nach Angaben von Bürgermeister Reinhard Gürtner lieferte eine Firma die Module Sonntagnacht aus Kroatien an. Das Unternehmen war bei der europaweiten Ausschreibung zum Zuge gekommen.

Grundschulanbau in Kissing: Kran setzt Container nach und nach ab

Montagmorgen stand dann schon eine Reihe von Schülern vor dem Bauzaun und beobachtete, wie ein großer Kran die Container nach und nach nebeneinander auf dem Parkplatz absetzte. "Eine Lehrerin sprach vom fliegenden Klassenzimmer, das passt", sagte Bürgermeister Gürtner und schmunzelte. Den ganzen Vormittag fuhren große Laster zwischen Volkfestplatz und Schule hin und her, um die Module nach und nach heranzuschaffen.

Vor Ort machte sich Gürtner mit der Architektin Margrit Piendl ein Bild von den Arbeiten. Die Module stellen im Grunde fertige Räume dar. Sie haben bereits Fenster und sind mit Lüftungssystemen und Waschbecken ausgestattet. Die Arbeiter schließen die Container dann vor Ort an die Versorgungsleitungen an. Später müssen dann in den Räumen noch Böden verlegt werden. Am Mittwoch werden laut Piendl die letzten Container aus Kroatien zum Volksfestplatz geliefert. Insgesamt werden für den Aufbau des dreistöckigen Gebäudes 29 Module gebraucht. Die letzten sollen ebenfalls am Mittwoch aufgestellt werden. "Die Grundform des Gebäudes ist dann bereits zu erkennen", sagt die Architektin.

Die Grundschule in Kissing wird mit einem dreistöckigen Anbau erweitert. Der Anbau besteht aus Modulen, die mit einem Kran zusammengesetzt werden.

In etwa vier Wochen soll der Anbau ganz fertiggestellt sein. Zum Schulgebäude hin wird ein Flur im Stil der Module gebaut. Über einen Zugang, der bisher als Nottüre diente, kommen die Schüler in den Anbau. Das Erweiterungsgebäude kann bei einem Brand über eine neue Nottüre verlassen werden, im Alltag betreten die Schüler aber weiterhin über den bisherigen Haupteingang den Gebäudekomplex. Der Anbau wird noch überdacht und im Inneren mit einem Treppenhaus versehen, über das alle Gebäudeteile erreichbar sind. Zudem müssen die Möbel noch angeliefert und aufgestellt werden. Laut Piendl liegen die Gesamtkosten für den Anbau bei rund 1,4 Millionen Euro.

Bürgermeister Gürtner sagte: "Ich bin froh, dass die Erweiterung nun da ist. Sie dient ja nicht nur für die Schule, sondern auch für die Ganztagesbetreuung. Das bedeutet eine Erleichterung." Teilweise musste die Schule bereits auf Räume in anderen Gebäuden der Gemeinde im Umfeld ausweichen.

Aufbau der Module in Kissing hatte sich verzögert

Auf lange Sicht wird die Grundschule in einem neuen Gebäude untergebracht. Das Vorhaben befindet sich aber noch in einem ganz frühen Planungsstatus. Für den Neubau auf dem Areal des jetzigen Erlebnispausenhof ist ein Architektenwettbewerb vorgesehen, für den bald die Kriterien festgelegt werden sollen.

9 Bilder Der Anbau für die Grundschule wird hochgezogen Bild: Philipp Schröders

Die Module für den Anbau hätten eigentlich schon Anfang des Jahres geliefert werden sollen. Jedoch hatte sich die Aufstellung verzögert. Es hatte sich herausgestellt, dass für die Module eine andere Bodenplatte benötigt wird. Die ist aber inzwischen einbetoniert.

