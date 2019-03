vor 22 Min.

In Steindorf sollen die Frauen an die Macht

Theatergruppe bereitet sich auf ihr neues Stück vor

Die Theatergruppe Steindorf bereitet sich auf die weibliche Übernahme vor. Die Proben zum diesjährigen Stück „Überall san’d Weiber“ von Marianne Santl laufen auf Hochtouren, denn am Freitag, 22. März, ist Premiere. In Unterhaxenbach wollen ein paar Frauen zur Freiwilligen Feuerwehr. Allen voran sind das die Bäckersfrau, die Metzgerin und die Wastlbäuerin. Unterstützt werden sie von der Tratschtante Buchner Kathl, die jede Neuigkeit im Dorf weiß. Den Männern passt das gar nicht, weil die Feuerwehr der einzige Verein ist, in dem sie noch unter sich sein können. Darum schmieden sie einen Plan wie die Aufnahme verhindert werden soll. Dieser Plan missglückt natürlich. Die Männer sind verärgert und in all dieser Aufregung vergessen sie ganz, dass auch die Gemeinderatswahl vor der Tür steht. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass sich auch ihre Frauen als Kandidaten aufstellen lassen könnten… Das Publikum wird auch dieses Jahr wieder viel zu lachen haben. Regisseur Fritz Dietrich konnte größtenteils auf sein bewährtes Darstellerteam zurückgreifen. Michael Dietrich, Johannes Schuster, Andrea Schmid, Theresa Reichlmayr, Melanie Holzmüller, Sebastian Klotz und Franziska Vogt bekommen dieses Jahr Unterstützung von drei neuen Darstellern. Antonia Bichler, Richard Schmied und Christoph Pschorr geben heuer ihr Debüt. Gespielt wird im Eder-Saal in Hofhegnenberg. (glb)

Premiere ist am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen am Samstag, 23. März, Donnerstag, 28. März, Freitag, 29. März, und Samstag, 30. März, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr. Karten ab sofort bei Familie Klotz, Telefon 08202/8169, täglich 18 bis 20 Uhr, oder mail: klotzjosefsteindorf@gmail.com

