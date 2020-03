19.03.2020

Jetzt 16 Infizierte im Landkreis

Polizei und Behörden kündigen Kontrollen an

Die Zahl der Erkrankten nimmt zu: 16 nachweislich infizierte Personen meldete das Landratsamt am Mittwochnachmittag für den Landkreis Aichach-Friedberg. Die Patienten befinden sich in Quarantäne, ebenso wie weitere rund 110 Personen als Kontaktpersonen von Erkrankten. Am Dienstag waren es elf.

Nach der Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung in Bezug auf die Schließung von Geschäften, Einrichtungen und Plätzen geht es jetzt um die Einhaltung der Regeln. Laut Mitteilung des Landkreises führt die Polizei in Abstimmung mit dem Landratsamt nun Kontrollen von unter anderem Straßencafés, Sportstätten und Spielplätzen durch. Betont wird: Verstöße seien keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Einen Überblick über aktuelle Absagen und Hinweise finden Sie auf Seite 30.

Beim Landratsamt Aichach-Friedberg bleibt die Eingangstür ab Donnerstag geschlossen. Bürger werden gebeten, ihre Erledigungen ausschließlich per Mail und Telefon abzuwickeln. Ausnahmen davon werden nur in wirklich dringenden Fällen mit Terminvereinbarung gestattet. Die Internetseite des Landratsamtes bietet Formulare und viele weitere Online-Möglichkeiten unter www.lra-aic-fdb.de.

Auf der Internetseite des Landratsamtes wurde der Bereich zu Corona neu gestaltet beziehungsweise geordnet. Er ist gleich über die Eingangsseite erreichbar. Dort werden alle wichtigen Fragen zum Coronavirus beantwortet und es gibt auf einen Blick die aktuellen Infos für den Landkreis Aichach-Friedberg.

