Kissing

vor 17 Min.

24-Jährige rammt mit Transporter fahrendes Auto: 12.000 Euro Schaden

In Kissing sind zwei Autos zusammengestoßen, weil eine Frau rückwärts rangierte.

In Kissing will eine junge Frau mit einem Transporter rangieren. Sie fährt von der Eichenstraße in die Bahnhofstraße und rammt ein Auto.

Ein Kleintransporter und ein Auto sind am Mittwoch in Kissing zusammengestoßen. Die 24-jährige Fahrerin des Mercedes-Transporters fuhr gegen 15.57 Uhr rückwärts von der Eichenstraße in die Bahnhofstraße. Auf der fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 36-jähriger mit seinem VW. Die Autofahrerin übersah ihn laut Polizei und die Fahrzeuge stießen zusammen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt zusammen bei etwa 12.000 Euro. (AZ)

