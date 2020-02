vor 18 Min.

Kissing: Autofahrer streift geparkten Wagen und macht sich davon

Die Polizei Friedberg meldet eine Unfallflucht in Kissing.

In Kissing streift ein Autofahrer einen parkenden Toyota und flieht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Von Michael Postl

In der Bahnhofsallee in Kissing streifte ein Unbekannter einen parkenden Toyota an der Fahrerseite. Diese wurde eingedellt, der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 500 Euro. Der Unbekannte verließ den Unfallort, ohne eine Notiz zu hinterlassen.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise aus Kissing

Die Polizei Friedberg nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen