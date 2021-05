Kissing

27.05.2021

Der neue Kindergarten in Kissing wird rechtzeitig fertig

Die neue Kindertagesstätte "Kinderhaus Spielarche" in Kissing in der Nähe der Paartalhalle wird in Rekordzeit errichtet.

Plus Wie mit Bausteinen wird die neue Kita in Rekordzeit zusammengesetzt. Die Gemeinde will, dass der Betrieb im September startet. Das Projekt sorgt für Aufsehen.

Von Philipp Schröders

Erst im Februar begannen die Arbeiten an der Kindertagesstätte in Kissing. Nun ist das Gebäude an der Bahnhofstraße in der Nähe der Paartalhalle bereits von seinen Umrissen her deutlich erkennbar. Dieser schnelle Fortschritt wird durch die Modulbauweise ermöglicht. Wie Bausteine werden die einzelnen Teile des Gebäudes von Arbeitern mit einem Kran nebeneinander gesetzt und verbunden.

