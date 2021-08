Kissing

vor 18 Min.

Die Arbeiten an den Strommasten in Kissing beginnen früher

Im Rahmen der Arbeiten am Stromnetz in Kissing hat die LVN Ende 2020 bereits alte Masten abgebaut. Nun gehen die Arbeiten weiter.

Plus Die LEW Verteilnetz bindet das Umspannwerk in Kissing neu an. Dafür müssen mehrere Masten modernisiert werden. Am Montag starten die Arbeiten wieder.

Von Philipp Schröders

In Kissing wird bald wieder an den Strommasten entlang des Lechs gearbeitet - und das früher als gedacht. Die LEW Verteilnetz (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, setzt ab Montag die Erneuerung der 110-Kilovolt-Anbindung des Umspannwerk Kissings fort. Das wird künftig von Norden her an das Netz angeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

