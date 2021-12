Haushalt: Die Krise macht sich in Kissings Finanzen bemerkbar

Plus Wie die Kämmerin sagt, habe man Corona im Kissinger Haushalt für 2021 eingeplant - doch die Auswirkungen seien enorm. Noch kann die Gemeinde eine Neuverschuldung umgehen.

Kam Kissing im vergangenen Jahr noch gut durch die Pandemie, zeichnen sich nun die zum Teil erheblichen Auswirkungen ab. Kämmerin Michaela Fischer gibt dem Hauptausschuss eine Übersicht über die diesjährigen Entwicklungen - und widmet sich insbesondere dem durch Investitionen entstandene Fehlbetrag von sechs Millionen Euro. Einen Kredit aufnehmen oder in die Rücklagen greifen? So tendiert der Hauptausschuss.