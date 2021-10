In Kissing soll das Kanalnetz auf Vordermann gebracht werden

Plus Besonders im Kissinger Altort ist das Kanalnetz überlastet. Die Gemeinde will es daher von einem Ingenieurbüro überprüfen lassen.

Die Gemeinde Kissing möchte Teile ihre Kanalsystems sanieren lassen. Im vergangenen Bauausschuss ist daher über die Instandsetzung einer Pumpstation und die Überprüfung eines Teilbereichs beraten worden.