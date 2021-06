Kissing

vor 21 Min.

Kissing will die Zahl der Elterntaxis im Schulzentrum eindämmen

Plus Ein Experte wird für die Gemeinde ein maßgeschneidertes Konzept erstellen. Mit dem soll erreicht werden, dass mehr Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.

Von Philipp Schröders

In Kissing wird sich in den kommenden Jahren im Schulzentrum viel tun. Südlich der Paartalhalle wird zurzeit die Kindertagesstätte Spielarche errichtet. Zudem soll neben dem bestehenden Gebäude in ein paar Jahren eine neue Grundschule gebaut werden. Wie in vielen Kommunen steuern jeden Morgen zahlreiche Eltern mit dem Auto das Areal an, um ihre Kinder abzusetzen. Das wird auch in den kommenden Jahren so sein. Aber die Gemeinde möchte mithilfe eines Experten die Zahl der sogenannten Elterntaxis eindämmen und mehr Schüler dazu animieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

