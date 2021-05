Landratsamt spricht Badeverbot für Weitmannsee aus

In einer Wasserprobe werden gefährliche Fäkalbakterien festgestellt. Darum verbietet das Landratsamt das Baden im Weitmannsee in Kissing.

Das Landratsamt hat ein Badeverbot für den Weitmannsee in Kissing ausgesprochen. Laut einer Mitteilung wurde eine Überschreitung des Grenzwerts für "intestinale Enterokokken" in einer Wasserprobe festgestellt. Die Probe hat das Landratsamt am Dienstag entnommen, am Donnerstag wurde das Laborergebnis vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vorab an das Gesundheitsamt telefonisch übermittelt.

"Enterokokken sind Fäkalbakterien und können beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionen von (Schürf-)Wunden und bei immungeschwächten Personen auch ernstere systemische Infektionen hervorrufen", erklärt ein Sprecher des Landratsamts.

Uferbereiche des Weitmannsees mit Vogelkot übersät

Ursache könnten die den Weitmannsee bevölkernden Graugänse sein. Bereits bei der Routinebegehung am Dienstag als auch bei der erneuten Begutachtung heute stellte das Gesundheitsamt fest, dass die Uferbereiche mit Vogelkot übersät sind. "Die erhöhten Enterokokkenwerte sind dadurch plausibel erklärbar."

Für den Weitmannsee gilt deswegen ab sofort ein Badeverbot. Einzig Stand-up-Paddling durch geübte Wassersportler, die in der Regel keinen Ganzkörperkontakt mit dem Wasser haben, kann aus Sicht des Gesundheitsschutzes weiter durchgeführt werden.

Weitmannsee in Kissing: Badeverbot gilt bis auf Weiteres

Das Badeverbot gilt bis auf Weiteres und kann erst aufgehoben werden, wenn die Enterokokkenkonzentration im Badewasser unter den Grenzwert sinkt. Kontrollproben wurden heute bereits gezogen. "Wenn es wärmer wird, ist jedoch eher zu befürchten, dass die Belastung zunächst steigt, da sich die Bakterien vermehren", sagt der Sprecher.

In diesem Zusammenhang wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Wildvögel nicht gefüttert werden dürfen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Graugänse am Weitmannsee, insbesondere um deren Population nicht künstlich noch mehr in die Höhe zu treiben. (AZ)

