Kissing

vor 17 Min.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kissinger Firmengebäude

Jemand ist in einen Gewerbebetrieb in Kissing eingestiegen.

In eine Firma in Kissing wird eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat am Wochenende.

Eine unbekannte Person ist in einen Gewerbebetrieb in der Bahnhofstraße in Kissing eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Laut Polizei nahm der Täter oder die Täterin Diebesgut mit, dessen Wert mehrere Hundert Euro beträgt. Einbruch in Kissing: Polizei sucht Zeugen Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Die Friedberger Polizei nimmt Hinweise auf Täterin oder Täter unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

