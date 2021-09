Kissing

vor 35 Min.

Unbekannte zünden Plakat an

Unbekannte zünden in Kissing ein Plakat an. Das wird so zerstört, dass nicht mehr erkennbar ist, wem der Aushang gehört. Die Polizei sucht Zeugen.

In Kissing wurde am Montag gegen 0.30 Uhr in der Haydnstraße ein Plakat in Brand gesetzt. Laut Polizei verschmolz der Kunststoff mit dem Gehweg, weshalb der Besitzer des Plakats nicht vor Ort festgestellt werden konnte. Die Rückstände des Feuers müssen vom Gehweg entfernt werden, der Sachschaden soll bei etwa 250 Euro liegen. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Täter oder die Täterin sowie auf die Person, der das Plakat gehört, unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

