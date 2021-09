Kissing

18:22 Uhr

Wird in Kissing eine Tennishalle gebaut?

Plus Nach jahrelangem Hin und Her ist nun der Bau angrenzend an den nördlich bestehenden Tennisplatz in Kissing geplant. Doch es gibt noch einige Fragen zu klären.

Von Christine Hornischer

Dem Bau einer Zweifach-Tennishalle am Sport- und Freizeitgelände in Kissing steht nichts mehr im Wege. Allerdings müssen sowohl der Bebauungsplan als auch der Flächennutzungsplan geändert und wasserrechtliche Fragen abgeklärt werden. „Die Bauvoranfrage hatten wir ja 2019 schon mal auf dem Tisch“, sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der aktuellen Bauausschusssitzung. Der Unterschied: Jetzt läge die Tennishalle neben dem Platz. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU bestätigte: „Das haben wir ja eh schon mal beschlossen. Was wichtig zu prüfen wäre, ist, ob der Bau auf diesem Gebiet vom Wasserwirtschaftsrecht her machbar ist.“ Er bat, dies zu prüfen und in den Entschluss des Rates aufzunehmen.

