Kissinger Asylhelfer suchen Deutschlehrer

Nach drei Monaten Corona-Pause gibt es in Kissing wieder Sprachunterricht im Freien. Warum der Asylhelferkreis Verstärkung braucht.

Von Heike Scherer

Die gelernte Dolmetscherin Erika Young unterrichtet auf der Wiese vor den Kissinger Flüchtlingsunterkünften Frauen aus der Türkei und von der Elfenbeinküste. Bei Regenwetter findet der Unterricht im Container statt, der sich auf dem Grundstück befindet. Zwischen März und Juni konnte sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine Stunden abhalten. Jetzt darf sie endlich wieder Unterricht erteilen.

Eifrig sind die Schülerinnen bemüht, sich die schwierige deutsche Sprache anzueignen. Neben den Übungen im Buch geht die jeweilige Lehrerin auch immer wieder auf Themen der deutschen Kultur ein. Sie bespricht mit den Frauen zum Beispiel, wie in Deutschland Weihnachten oder Ostern gefeiert wird.

Asylhelfer in Kissing geben Sprachunterricht

Der Unterricht findet derzeit am Montag und Freitag statt. Am Montag unterrichtet Monika Thierbach. Es werden mindestens zwei neue Lehrkräfte gesucht, die bereit sind, die ehrenamtlichen Stunden abzuhalten. Sie können sich die Zeiten selbst einteilen, die erforderlichen Bücher werden gestellt. Die ehrenamtlichen Lehrkräfte sollten Geduld, Aufgeschlossenheit, Lebensfreude und gute Deutschkenntnisse mitbringen.

„Die Frauen, die unterrichtet werden, leben seit etwa zwei Jahren in Kissing. Sie haben sich bereits gut eingelebt und halfen gerne beim Weltgebetstag Anfang März mit der Lesung und Vorbereitung von Speisen“, erzählt Erika Young erfreut. Ihre Motivation zum Unterrichten war, dass sie selbst Flüchtling aus Schlesien war. Jetzt möchte sie sich aus Altersgründen zurückziehen.

Seit 2015 unterrichtete sie anfangs Kinder und Jugendliche, danach Frauen in wechselnden Räumlichkeiten, aber auch in Privatquartieren, und wurde von vielen Helferinnen tatkräftig unterstützt. Die Asylbewerberinnen stammen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, dem Irak und afrikanischen Ländern. Sie sind zum Teil alleinstehend oder Mütter mehrerer Kinder. Während des Unterrichts werden die Kinder betreut. Was das Unterrichten aber erschwert, ist die Tatsache, dass manche Frauen Analphabeten sind. Dennoch sind bei dem freiwilligen Unterrichtsangebot alle Teilnehmerinnen sehr motiviert, Deutsch zu lernen.

Auch bei der Hausaufgabenbetreuung in Kissing fehlen Freiwillige

Für die Hausaufgabenbetreuung in der Peterhofstraße 4 oder der Industriestraße 1 werden ebenfalls drei ehrenamtliche Helfer gesucht. Diese helfen hier Kindern der Grundschule, aber auch der Mittelschule. Die Betreuung umfasst vor allem die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Es werden ein bis zwei Kinder – meist handelt es sich um Geschwister – für ein bis zwei Stunden betreut. Auch in den Ferien ist es eventuell erforderlich, mit den Kindern vor Schulbeginn zu üben oder einzelne Kapitel zu wiederholen.

Wer die Hausaufgabenbetreuung übernehmen könnte, sollte sich mit Marion Schaller unter 0176/52618184 in Verbindung setzen. Für Deutschunterricht ist der Kontakt die Asylkoordinatorin Marlene Weiss unter 01511/4972672.

