Der TC Kissing hat eine eigene Halle verdient

Plus Der TC Kissing möchte gerne in der Gemeinde eine Tennishalle bauen. Bei der Klärung der Standortfrage müssen die Behörden in die Gänge kommen.

Der TC Kissing hatte vor ein paar Jahren noch mit fallenden Mitgliederzahlen zu kämpfen und tat sich auch bei der Besetzung der Vorstandsposten schwer. Doch dann ging ein Ruck durch den Verein. Mit der Initiative TCK 2.0 wurden interessante Angebote entwickelt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Zu den Erfolgsfaktoren zählen zum Beispiel die Stärkung des Vereinslebens, attraktive Vergünstigungen und die Trainerarbeit gerade im Nachwuchsbereich.

