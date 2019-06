vor 7 Min.

Kreuz und quer über den Tanzboden

Die Volkstanzler starteten mit einer Münchener Française in den zweiten Teil des Abends.

Besucher kamen wieder aus nah und fern zu einem Abend mit Wolnzacher Musikern

Liebhaber alter bayerischer Volkstänze kamen in Dasing voll auf ihre Kosten. Die Volkstanzler hatten in den Bäckerwirtsaal geladen. Und die Volkstanzfreunde aus nah und fern fanden sich ein, um Dreher, Landler und Zwiefache, aber auch Figurentänze wie Rheinländer, Feuerwehrpolka, Marschierboarischer und den St.-Bernhard-Walzer zu tanzen.

Zum wiederholten Male spielte dabei die Wolnzacher Tanzlmusi auf. Die sieben Musikanten in der Besetzung von zwei Klarinetten, zwei Trompeten, einem Kontrabass, einem Akkordeon und einem Tenorhorn bieten bodenständige altbairische Volksmusik. Mit ihrem frischen Gesang, der ungekünstelten Art und einem guten Draht zum Publikum sorgten „d’ Wolnzacher“ für kurzweilige und unterhaltsame Stunden. Vor allem die virtuos gespielten und mit Begeisterung gesungenen Zwiefachen begeisterten die Volkstanz-Besucher.

Die Tanzleiter und Vortänzer Monika und Herbert Köberlein, Anja Krammer und Johann Gail, Claudia Reiss und Bernhard Haugg zeigten die Figurentänze, bevor sich die Paare im Takt der Tanzlmusi drehten. Dabei standen sie sich entweder gegenüber, voreinander, hintereinander oder wirbelten kreuz und quer über den Tanzboden. Nach der Pause wurde mit der Münchener Française der zweite Teil des Abends eingeleitet.

Die in zwei Kolonnen aufgestellten Tanzpaare folgten den Anweisungen und Kommandos von Tanzmeister Herbert Köberlein sichtlich mit Freude und Können. Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gesungen. Mit dem Abschiedslied „Weil’s nacha Zeit is“ endete der Abend. Nach einer Stärkung am reich gedeckten Kaffee- und Kuchenbüfett der Dasinger Volkstanzdamen machten sich die sichtlich ermüdeten, aber durchweg gut gelaunten Volkstanzler auf den Heimweg. (FA)

Die Volstanzabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat beim Bäckerwirt in Dasing statt. Interessierte können dabei die Schrittfolgen der Figurentänze im offenen Tanzkreis erlernen.

