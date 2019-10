vor 44 Min.

Künstler Van Bommel zeigt „Menschen aus Friedberg“ im Schloss

Zu sehen sind ab dem Wochenende bei der Ausstellung im Wittelsbacher Schloss Porträts von bekannten und unbekannten Bewohnern der Stadt Friedberg.

Von Tom Trilges

Adlige im Wittelsbacher Schloss – das ist lange nichts Besonderes mehr. „Mir gefällt an dem Konzept, dass auch mal ganz normale Menschen wie du und ich an diesem Ort im Mittelpunkt stehen“, sagt der Niederländer Lambert van Bommel zu seiner neuen Ausstellung, die am Samstag eröffnet.

32 Werke von van Bommel bei Ausstellung im Schloss zu sehen

32 Werke zeigen dabei Friedberger in ihrem Alltag. Von Politikern wie dem Ehepaar Martha und Franz Reißner oder dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Reinhard Pachner über Unternehmer wie „Urgestein“ Hans Waltner bis hin zu völlig unbekannten Leuten ist alles zu sehen. „Ich habe zum Beispiel einen Schülerlotsen hier auf der Straße getroffen und einfach gefragt, ob ich ihn malen darf“, erzählt der Künstler. Auch Kinder von Bekannten hat er porträtiert.

„Besonders gelungen finde ich das Bild einer Familie. Der Hintergrund ist, dass ein Senegalese sich einst hier in eine Friedbergerin verliebte. Heute leben beide in der Stadt und sind stolze Eltern“, sagt Martina Brobst, die die Ausstellung mit initiiert hat.

Künstler van Bommel kommt aus Teneriffa nach Friedberg

Doch wie kam es überhaupt zu der Idee, dass van Bommel, der rund 30 Jahre in Augsburg verbrachte und nun seit vielen Jahren auf Teneriffa lebt, in Friedberg solche Werke präsentiert? „Ich habe in dem kleinen Ort Los Silos schon 2004 etwas ähnliches auf die Beine gestellt“, sagt der Künstler. „Mich hat einfach fasziniert, wie das Leben sich dort um den Dorfplatz tummelt.“ Als van Bommel dann 2017 eine andere Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie vorstellte, deutete Bürgermeister Roland Eichmann an, dass sich diese Serie doch ausweiten ließe. „Sein Gedanke, Personen aus der Stadt im Schloss in den Fokus zu rücken, sagte mir gleich zu“, erläutert der Niederländer.

Seine Frau Ilse-Marie hat in den vergangenen Monaten erfahren, wie den Künstler die Arbeit an den Bildern beansprucht hat: „Ein Jahr hat er sich damit beschäftigt. In dieser Zeit hat er viel gelacht. Manchmal gibt es aber auch kritische Momente, wenn etwas nicht sofort gelingt.“ Manche Personen habe er zwei oder sogar drei Mal gemalt, berichtet van Bommel. „Die größte Kritikerin war meine Tochter.“

Friedberg: Ehepaar Reißner tanzte für das Porträt

Als Vorlage dienten Fotos, die er teils selbst gemacht und teils von Martina Brobst erhalten hat. „Am meisten Spaß hat das mit den Reißners gemacht. Sie haben für mich getanzt und dabei habe ich sie geknipst – ein toller Moment“, sagt van Bommel. Manche der Porträtierten haben die Werke bereits gesehen. „Sie waren alle begeistert. Und jeder hat sich wiedererkannt“, erzählt Brobst schmunzelnd. Am Freitag werden dann bis zu 200 Gäste bei der Vernissage erwartet. „Da kommen auch oft die Familien, um sich das Ergebnis anzuschauen“, sagt der Künstler. Nach der Ausstellung besitzt jeder ein Vorkaufsrecht auf sein Bild.

Termin Die Ausstellung „Menschen aus Friedberg“ ist bis zum 10. November jeweils dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sonntags läuft sie von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.



