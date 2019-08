vor 43 Min.

"La Traviata" erklingt im Friedberger Schlosshof

Eine kammermusikalische Inszenierung von Verdis berühmter Oper „La Traviata“ wurde am Freitagabend im Friedberger Schlosshof gezeigt.

Von Manuela Rieger

Eine der meistgespielten Opern der Welt ist Giuseppe Verdis „La Traviata“, lässt doch die ergreifende Geschichte einer mondänen Edelkurtisane niemanden kalt: Violetta Valéry entsagt ihrer soeben erst gefundenen Liebe Alfredo nach der Intervention von dessen Vaters – und stirbt an der Schwindsucht.

Die ergreifende Geschichte der leichtfertigen Pariser Halbweltdame Violetta (Lauren Francis), die in Alfredo Germont (Franz Garlik) ihre große Liebe findet, ihrem flatterhaften Lebenswandel entsagt und doch um seinetwillen auf ihn verzichten muss, weil die rigide Doppelmoral der Gesellschaft eine Kurtisane zwar als Gespielin, nicht aber als Frau an der Seite eines Adligen duldet.

15 Darsteller und ein Kammerorchester in Friedberg auf der Bühne

Die Sopranistin Lauren Francis, der Tenor und Arrangeur Franz Garlik und die Baritonsänger Daniel Fiolka und Ben Maier versprachen eine bewegende Verkörperung dieser Protagonisten. Das Ensemble Voice Passion bot eine Kammerinszenierung der Oper mit recht schlichtem Bühnenbild: Die 15 Darsteller und das siebenköpfige Kammerorchester wurden von Stellario Fagone, stellvertretender Chorleiter der Staatsoper München, geleitet.

„Amor, amor è palpito dell’universo, dell’universo intero, misterioso – Liebe, ach Liebe, gewaltige Zaubermacht!“ Wer war nicht irgendwann einmal im Leben von ihr überwältigt? Der italienische Opernkomponist Giuseppe Verdi hat diesem überwältigenden Gefühl in einer der berühmtesten Arien der Opernliteratur unvergleichlichen Ausdruck verleihen. Violetta ist sie in den Mund gelegt und Alfredo, ihr Geliebter, nimmt die weltberühmte Weise auf seine Art von ihr auf. Sie weiß sich geliebt von ihm und er von ihr. Die Waliserin Lauren Francis sang sich mit ihrem Mann, dem Tenor und Arrangeur, ins Herz des Publikums.

Lauren Francis glänzt bei "La Traviata" in Friedberg

Herausragend im Ensemble war eindeutig Lauren Francis, die für den glamourösen Mittelpunkt der Pariser Halbwelt die ideale Stimme und die notwendige Technik mitbrachte. Sie punktete mit großer Intonationssicherheit und Flexibilität, abgesehen davon beherrschte sie vom gehauchten Pianissimo bis zum ansatzlosen Crescendo und Decrescendo alle Zaubertricks ihres Fachs. Sympathisch machte sie, dass sie trotz überragender Form auf Diva-Allüren verzichtet und ihren Bühnenpartnern Raum gab, zu glänzen. Darstellerisch hatte sie ihre großen Momente bei „Addio del passato“ und in der Szene mit dem Vater Giorgio Germont (Ben Maier und Daniel Fiolka).

Franz Garlik ging seine Partie jugendlich-unbekümmert an. Sein Alfredo war ein verwöhnter Sohn aus gutem Hause, allerdings konnte der Tenor stimmlich bei weitem nicht mit der Violetta mithalten. Sehen und hören lassen konnten sich an diesem Abend manche Sängerinnen und Sänger in den kleineren Partien; insbesondere zeigte Katrin Mitko als Flora eine starke Leistung – man freut sich darauf, ihren vollschlanken Mezzo öfter zu hören. Auch Denise Pirkl gefiel als Annina mit sattem Ton. Serena Buchner und Oli Exner brachten eine Tanzeinlage.

Die musikalische Leitung oblag Stellario Fagone, der mit seinen Instrumentalisten „La Traviata“ als das vorführte, was sie musikalisch ist: ein italienischer Todeswalzer mit französischem Glanz. Bereitwillig folgte das Orchester seinen Forderungen an differenzierter Dynamik und Tempo. Für eine Weile tauchten die Zuhörer in eine andere Welt ein und zollten Respekt mit langem Applaus. Der Schlosshof war bei der Oper fast ausverkauft.

"La Traviata" im Friedberger Schloss gefällt nicht jedem

Allerdings gefiel es offenbar nicht allen im großen Publikum: Schon vor und während der Pause gingen einige Zuhörer. Das mag auch mit daran liegen, dass der Klang im Schlosshof mit seinen hohen Mauern vor der Pause teils nicht der Beste war, was die Technik jedoch später ausglich.

