08:03 Uhr

Lange Gesichter beim TSV Friedberg

Die Talfahrt beim Drittligisten hält weiter an. Auch das Heimspiel gegen Deggendorf geht verloren. Vor allem im Tie-Break klappt gar nichts mehr.

Von Michael Stöcker

Die Talfahrt des TSV Friedberg in der 3. Liga Ost hält an. Auch das letzte Spiel des Jahres, die Heimpartie gegen den TSV Deggendorf, ging – wenn auch knapp mit 2:3 – verloren.

Im letzten Spiel im Kalenderjahr empfingen die Friedberger den Tabellennachbarn TSV Deggendorf, den man in der Hinserie noch 3:0 bezwungen hatte. Nachdem der TSV sehr gut in die Saison gestartet war, kassierte er in den letzten sechs Spielen vier Niederlagen und befinden sich nur noch Platz fünf. Diesem Abwärtstrend wollte man unbedingt entgegenwirken, um nicht im Mittelfeld der Tabelle zu landen.

Friedberg erwischte den besseren Start. Dank druckvoller Aufschläge konnte die Annahme der Gäste immer wieder vor große Probleme gestellt werden – schnell lagen die Herzogstädter mit sechs Punkten vorne. Die Annahme um Libero Christian Hurler stand stabil und so konnte Michi Hurler seine Angreifer gut in Szene setzen. Den Friedbergern gelang im ersten Satz, der mit 25:17 gewonnen wurde, beinahe alles.

Doch den zweiten Satz begannen die Hausherren äußerst nervös, es schlichen sich nun immer mehr Eigenfehler ins Spiel der Friedberger ein. Eine wacklige Annahme erschwerte den Spielaufbau und viel zu oft landeten die Angriffe im Aus. Bei 9:13 und 12:17 nahm Christian Hurler die Auszeiten, doch auch die änderten nichts. Friedberg fand nicht ins Spiel und musste den Satz mir 16:25 an die Gäste abgeben.

Friedberg kam dafür wieder besser in den dritten Satz. Die Herzogstädter führten fast den gesamten Satz über mit drei bis vier Punkten und kamen an die Vorstellung des resten Durchgangs heran. Doch die Gäste kämpften sich zurück. Beim 20:17 knickten die Friedberger ein. Es passierten zu viele Eigenfehler, die Niederbayern machten Punkt um Punkt. Der TSV gab den Satz noch komplett aus der Hand und verlor diesen mit 22:25.

Mit diesem 1:2-Satzrückstand waren nun die Hausherren im vierten Abschnitt gefordert. Schnell führten sie mit 7:4. Selbst nach zwei Auszeiten der Deggendorfer gab der TSV 1862 weiter den Ton an und setzte sich auf 15:10 ab. Von da an spielte sich der TSV in einen wahren Rausch, der Block stand stabil und auch im Angriff konnten die Hausherren nach Belieben punkten. Zwischenzeitlich konnten sie sich sogar eine Acht-Punkte-Führung erspielen. Zwar ließen sie zum Ende des Satzes die Zügel etwas schleifen, schafften aber mit dem 25:20 den Satzausgleich.

So musste der Tie-Break über den Sieger entscheiden und in diesen starteten die Friedberger nicht optimal. Bei 5:8 wurden die Seiten gewechselt und von da an klappte im Friedberger Spiel nichts mehr. Deggendorf erzielte Punkt um Punkt und spielte sich nun seinerseits in einen Rausch. Selbst zwei Auszeiten brachten nicht mehr die erhoffte Wende. Nach dem Wechsel machte der TSV keinen Stich mehr und verlor den Tie-Break mit 5:15 überdeutlich.

Nach dieser 2:3-Niederlage sind die Friedberger nach wie Fünfter, verlieren aber nun mehr und mehr die Spitzengruppe aus den Augen. Die Herzogstädter haben nun einen Monat Pause, bevor dann am 12. Januar das wichtige Auswärtsspiel bei den L.E. Volleys in Leipzig ansteht. „Wir konnten heute nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ärgerlich, dass wir den dritten Satz noch hergeben, das darf uns in unserer jetzigen Situation nicht passieren“, so Mittelblocker Matthias Kaiser.

Friedberg Jannik Birkholz, Julian Birkholz, Eichhorn, Erhardt, Gumpp, Christian Hurler, Michael Hurler, Husemann, Kaiser, Sauerstein, Steffan, Stöcker

Themen Folgen