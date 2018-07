vor 38 Min.

Lkw-Fahrer beschädigt Mauer und fährt davon

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmittag im Bereich Peter-Rosegger-Straße und Burgfriedenstraße etwas beobachten haben.

Einen Schaden von 1300 Euro hat am Montagmittag ein Lkw im Gewerbegebiet Friedberg-West verursacht, als er ein Schild und eine Mauer beschädigte. Anschließend fuhr der gelb-blaue Sattelschlepper einfach weiter. Die Schäden entstanden auf der Peter-Rosegger-Straße an der Einmündung zur Burgfriedenstraße. Lkw ist die Zufahrt in die Straße eigentlich verboten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0821/32 31 710 zu melden.

