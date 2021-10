Lkw-Fahrer fährt in Baustelle im Kreisverkehr an der A8

Eigentlich ist der Kreisverkehr an der A8 bei Dasing momentan nicht befahrbar. Trotzdem steuert ein Lkw-Fahrer hinein und beschädigt eine Baumaschine.

Ein 46-Jähriger ist am Montag mit seinem Lkw samt Sattelauflieger in die Baustelle im Kreisverkehr an der A8 bei Dasing gefahren und hat so Sachschaden verursacht. In dem Kreisverkehr finden seit Montag Bauarbeiten statt und laut Polizei ist das Befahren durch ein Verkehrszeichen verboten. Umleitungen sind großräumig ausgeschildert.

Unfall: LKW fährt bei Dasing in Baustelle

Der 46-Jährige fuhr trotzdem am Montag gegen 13.30 Uhr die B300 von Aichach Richtung Dasing und wollte den Kreisverkehr nehmen. Dort kam er mit dem Sattelauflieger gegen eine Fräsmaschine. Für kurze Zeit mussten die Bauarbeiten eingestellt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 3500 Euro. (AZ)