09:57 Uhr

Maschine stürzt Arbeiter in Friedberg von einer Leiter herunter

Ein Mann ist in Friedberg aus drei Metern Höhe abgestürzt. Der Grund: Eine Maschine war an seine Leiter gestoßen.

In Friedberg ist ein Arbeiter aus drei Metern Höhe von einer Maschine gefallen, weil diese gegen seine Leiter gestoßen war. Am Dienstag gegen 12.50 Uhr ereignete sich der Vorfall auf einem Firmengelände in der Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße. Der Arbeiter reparierte in etwa drei Metern Höhe auf einer Leiter stehend eine Lampe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei setzte sich neben der Leiter eine Maschine in Gang und stieß gegen diese. Deshalb fiel der Mann von der Leiter. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. (tril)

Themen folgen