12:00 Uhr

Mehr Aufträge, hohe Umsätze: Ein Zieglbacher Jungunternehmer packt an

Plus Der Zieglbacher Daniel Lindemeyer hat sich mit 20 Jahren einen eigenen Baubetrieb aufgebaut. Nun erledigt er die Bauarbeiten für Kunden in einem Umkreis von 40 Kilometern.

Von Michael Postl

Begegnet man Daniel Lindemeyer nach der Arbeit, macht er den ganz normalen Eindruck eines Bauarbeiters: breite Schultern, ein wettergegerbtes Gesicht und Mörtelreste an der Kleidung. Fragt man dann jedoch ein wenig nach, eröffnet sich erst das weitgefächerte Repertoire des 27-Jährigen. Lindemeyer berichtet, wie er zum Jungunternehmer wurde.

Denn Lindemeyer ist nicht nur gelernter Maurermeister. Der Zieglbacher hat 2011, also mit etwa 20 Jahren, ein ganzes Unternehmen gegründet, aufgebaut und es bis vor einigen Jahren auch komplett selbst geführt. Mit seinen sieben Mitarbeitern errichtet er hauptsächlich Ein- und Mehrfamilienhäuser und Hallen.

Auch Lindemeyers Freundin arbeitet im Unternehmen mit

Ursprünglich erledigte er zudem den Papierkram, einen Teil der Aufgabe ist der Zieglbacher aber seit Kurzem los, seine Freundin übernimmt das nun größtenteils. Auf die Idee, seinen eigenen Betrieb zu gründen, ist er quasi nach dem Ausschlussverfahren gekommen: „Ich wollte nicht unbedingt angestellt sein und dann habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen.“

In Zukunft wird sich dessen Umgebung jedoch etwas ändern. Denn der Jungunternehmer plant, seinen Betrieb auszuweiten, einige große Umbaumaßnahmen stehen ihm dabei bevor. Dazu gehören nicht nur der Bau und die Erweiterung einer Scheune zur Maschinenlagerhalle, sondern auch die Integration mehrerer Wohnungen für die Mitarbeiter, eventuell einer Betriebsleiterwohnung und mehrerer Büroräume. Letztere sind für das Unternehmen vorgesehen.

In Dasing ist man stolz auf den erfolgreichen Unternehmer

Sein Bauvorhaben hat er dem Dasinger Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung vorgelegt – und viel Zustimmung erfahren. Der Tenor: In Dasing ist man stolz, einen erfolgreichen jungen Mann in den eigenen Reihen zu wissen, der der Region ein umsatzstarkes Unternehmen beschert. Über die Grenzen Dasings hinaus ist Lindemeyer bekannt, „und dafür muss ich nicht einmal groß Werbung schalten“, sagt der gelernte Maurer. Das meiste funktioniere per Mundpropaganda. Aufträge in einem Umkreis von etwa 40 Kilometer habe er derzeit, einige in Friedberg und Dasing.

Unternehmer Lindemeyer arbeitet 70 Stunden in der Woche

Mitarbeiter hat Lindemeyer derzeit sieben. Auch wenn sich die Arbeit dadurch auf mehrere Schultern verteilt, ist der Job äußerst zeitintensiv. „Um die 70 Stunden arbeite ich pro Woche“, sagt der Zieglbacher und lacht dabei. Viel scheint es dem 27-Jährigen jedoch nicht auszumachen. Denn Aufträge bedeuten natürlich auch Umsatz. Und der sei zwar im Zuge der Corona-Krise brutal, konkrete Zahlen möchte er jedoch nicht nennen. „Eigentlich hatten wir sogar mehr Aufträge“, sagt der Jungunternehmer, der nicht nur das aktuelle, sondern auch das kommende Jahr praktisch ausgebucht ist.

Daniel Lindemeyers Unternehmen expandiert: Die abgebildete Holzscheune Halle wird erneuert und fast doppelt so groß. Bild: Michael Postl

Das Geschäft läuft also gut für den Lindemeyer. Ob er sein ganzes Arbeitsleben auch auf der Baustelle mit anpacken will, weiß er noch nicht. Eines steht jedoch fest: Er ist gerne dort und hat keine Lust auf die reine Büroarbeit. Wenn es so weit käme, müsste Lindemeyer jedoch seinen durch den Mörtel etwas lädierten Pullover wohl gegen einen feineren Zwirn eintauschen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen