Beim Abbiegen: 76-jährige Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Auf der Staatsstraße 2380 bei Merching war am Sonntag gegen 10.15 Uhr eine 76-Jährige in westlicher Richtung mit dem Auto unterwegs. Sie wollte in Höhe des Mandichosees nach links abbiegen und übersah einen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam.

Rettungshubschrauber kann ohne Patienten wieder abheben

Laut Polizei konnte der Motorradfahrer wegen seiner angepassten Geschwindigkeit noch bremsen, es kam aber trotzdem zum Zusammenstoß mit dem Fiat der Frau. Der Mann wurde leicht verletzt ins Bobinger Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, aber nicht benötigt. Sowohl die BMW des Motorradfahrers als auch der Fiat mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 9.000 Euro. (AZ)

