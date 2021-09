Das erlebt die Merchingerin Susanne Stocky als freie Traurednerin

Plus Die 36-Jährige bereitet sich 20 Stunden auf eine freie Trauung vor. Während des zweiten Lockdowns lebte die Merchingerin zeitweise auch in Portugal.

Ein langes Kleid, ein peppiger Kurzhaarschnitt mit oder ohne Hut und große Moderationskarten sind ihr Markenzeichen für ihre Tätigkeit als Traurednerin. Seit 2019 begleitet die 36-jährige Sängerin Susanne Stocky zusätzlich freie Trauungen. Sie führt mit ihrer Stimme durch freie Trauzeremonien. Gerne tritt sie neben Hochzeiten auch auf anderen Feierlichkeiten mit Gesangsbeiträgen auf. Zusätzlich unterrichtet und praktiziert Susy, wie sie jeder nennt, Yoga. Die Ausbildung absolvierte sie erst vor kurzem in Portugal.