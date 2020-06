13:40 Uhr

Merching: Unbekannter bricht in Bauhof ein, stiehlt jedoch nichts

In Merching kam es am Wochenende zu einem Einbruch in den Bauhof. Gestohlen hat der Täter jedoch nichts.

Ein Unbekannter brach zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag in den Merchinger Bauhof in der Steindorfer Straße ein. Laut Friedberger Polizei richtete der Unbekannte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an, stahl jedoch nichts.

Einbruch in Merching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

