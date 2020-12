06:30 Uhr

Merching ist auf dem Weg zum schnellen Internet

Plus Durch einen umfassenden Glasfaserausbau sollen möglichst viele Haushalte schnelles Internet bekommen. Das Bayernwerk will bald mit dem Ausbau starten.

Mithilfe einer Initiative des Unternehmens Bayernwerk Netz möchte Merching mit einer umfassenden Glasfaseranbindung in der Gemeinde einen möglichst flächendeckenden und schnellen Internetanschluss erreichen. Wie das Unternehmen nun mitteilt, haben weit über 35 Prozent der Merchinger Haushalte bislang das Angebot für einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss angenommen. Der Ausbau könne damit starten.

Noch bis Ende Dezember haben die Merchinger die Möglichkeit, das Angebot Bayernwerk Highspeed zu buchen und sich damit automatisch einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss zu sichern. Sie können damit künftig mithilfe der Technologie surfen, telefonieren und fernsehen (IPTV). Gemeinsam mit dem Partner LEW Telnet, dem Telekommunikationsunternehmen der Lechwerke, bietet das Bayernwerk die Anschlüsse für die Merchinger Haushalte an.

Merchinger können einen Glasfaseranschluss kostenlos bekommen

„Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger in Merching ist großartig“, freut sich Michael Weng, der beim Bayernwerk für das Angebot verantwortlich ist. „Die Glasfaser kommt – jetzt haben noch weitere Haushalte in Merching bis Jahresende die Möglichkeit, sich Bayernwerk-Highspeed in Verbindung mit dem kostenlosen Glasfaserhausanschluss zu sichern“, so Weng. Haushalte, die sich nach der Vermarktungsaktion für das Angebot entscheiden, müssten einen Eigenanteil für den Glasfaserhausanschluss leisten. Bis zum Ende der Bauphase im jeweiligen Straßenabschnitt gelte dann ein Sonderpreis von 399 Euro für die Glasfaser bis ins Haus. Danach würden deutlich höhere Einmalkosten für den Anschluss fällig.

Durch das Überschreiten der 35-Prozent-Schwelle ist der Glasfaserausbau in Merching laut dem Unternehmen möglich geworden. Die Mindestbeteiligung sei notwendig, da das Bayernwerk den mit hohen Investitionen verbundenen Glasfaserausbau bis in die Haushalte selbst finanziere.

Bürgermeister in Merching freut sich über die hohe Beteiligung

Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl freut sich über die hohe Beteiligung der Haushalte: „Nun kann der Glasfaserausbau starten. Für unsere Gemeinde ist das ein weiteres Stück Zukunft. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das ein echter Meilenstein. Wir erleben gerade, wie stetig und schnell digitale Kommunikation wächst. Das Bayernwerk-Angebot liefert dafür die notwendigen Bandbreiten und schafft Sicherheit.“ Für die langfristige Entwicklung einer Kommune sei das genauso bedeutend, wie eine gute Anbindung ans Verkehrsnetz.

Parallel zur laufenden Vorvermarktungsphase leitet das Bayernwerk die Umsetzungsphase ein. Nach dem Ende der Frostperiode sollen im Frühjahr 2021 die Bagger rollen. Der Plan: Zunächst werden im Rahmen von Tiefbauarbeiten Leerrohre verlegt, in die dann später die Glasfaser eingebracht wird. Bei Haushalten, die sich für Bayernwerk Highspeed entschieden haben, werden die Leitungen bis ins Haus verlegt, sodass später der Glasfaserdirektanschluss gelegt werden kann. Nach dem Verlegen der Infrastruktur kann dann das Netz Schritt für Schritt in Betrieb gehen. Die Kunden müssten selbst weder aktiv werden noch ihren laufenden Internetvertrag bei anderen Anbietern vorab kündigen. Sie erhielten rechtzeitig Informationen für die weiteren Schritte. (AZ)

