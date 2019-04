05:07 Uhr

Merchinger Kubat-Insel wird neu angelegt

Neues Erdreich ist bereits dort verteilt. Wie es nun weitergehen soll.

Von Christina Riedmann-Pooch

Die Kubat-Halbinsel an der Merchinger Paar sieht im Moment noch etwas wüst aus. Im vergangenen Herbst sorgte, wie berichtet, eine Windschneise dafür, dass massive Fällungen nötig waren – nun ist die Insel, die noch vergangenes Jahr wie ein Urwald wirkte, fast kahl. „So kann es natürlich nicht bleiben“, sagte Geschäftsführer Rainer Fieber auf Rückfrage. Gerade wurde neues Erdreich auf der Insel verteilt, in Kürze soll zunächst einmal Gras angesät werden. Die Merchinger Sektion des Bund Naturschutz hat bereits ein Pflanzungskonzept als Vorschlag ausgearbeitet und in der Gemeinde eingereicht. Eine Sitzgruppe wird von der Raiffeisenbank Merching kommen, die dafür erst kürzlich 1500 Euro spendete.

Eine Kneippanlange für Merching

Sehr positiv aufgenommen wurden von vielen in der Bevölkerung die schon im vergangenen Jahr bekannt gemachten Pläne der Freien Wähler für eine Kneipp-Anlage – dafür muss sich die Gemeinde noch mit dem Wasserwirtschaftsamt auseinandersetzen. Der Gemeinderat wird dies alles in den kommenden Sitzungen aufgreifen, versprach der Merchinger Geschäftsführer. Einen „Urwald“ wie bisher soll es aber nicht mehr geben – in der Gemeindeverwaltung setzt man eher auf eine gut pflegbare Anlage, die von der Bevölkerung auch genutzt werden kann. Konkret mit dem Gesamtkonzept wird es auf alle Fälle noch diesen Sommer werden – bis dahin sollte das Gras längst gewachsen sein.

Themen Folgen