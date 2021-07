Mering

vor 3 Min.

Dauerstreit um Wohnbau in der Meringer Hartwaldstraße geht weiter

Ein größeres Wohnbauprojekt plant der Eigentümer auf diesem Grundstück in der Meringer Hartwaldstraße. Die Gemeinde möchte das ganze Gebiet durch einen Bebauungsplan regeln und hat eine Veränderungssperre erlassen.

Plus Nach etlichen Umplanungen soll eine Ortsbesichtigung Klarheit für den Bauausschuss schaffen. Dabei prallen die Interessen der Anwohner und des Grundeigentümers aufeinander.

Von Gönül Frey

Entsetzte Anwohner und ein beinahe schon verzweifelter Bauherr standen sich bei der Ortsbesichtigung des Meringer Bauausschusses an der Hartwaldstraße 21 gegenüber. Wie berichtet, plant der Kissinger Christian Weiß hier einen größeren Wohnbau, in den er selbst einziehen möchte. Einen Teil der Bebauung will er zur Finanzierung des Vorhabens verkaufen. Das Projekt hat Bauausschuss und Gemeinderat schon vielfach beschäftigt und etliche Umplanungen durchlaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen