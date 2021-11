Mering

vor 18 Min.

Ein buntes Sortiment aus fairem Handel: Mering bekommt einen Weltladen

Plus Am Donnerstag, 11. November, eröffnet ein Weltladen in Mering. Das Team hat sich den Martinstag ganz bewusst für die Eröffnung ausgesucht.

Von Heike John

Mit viel Elan wird derzeit im Ladengeschäft in der Münchener Straße 3 gewerkelt. Am Donnerstag, den 11. November, eröffnet dort im Hof hinter der Eisdiele am Marktplatz der neue Meringer Weltladen. Genau vor einem Jahr wurde der erste Schritt in Richtung Realisierung dieses lange gehegten Wunsches getan und das erste, Corona-bedingt digitale, Infotreffen fand statt. Seit Juli gab es bereits jeden Samstag einen Verkaufsstand auf dem Marktplatz und nach längerer Suche ist nun auch das passende Ladengeschäft gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .