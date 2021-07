Mering

Weltladen für Mering startet mit Stand am Marktplatz

Das Ehrenamtlichen-Team des neuen Weltladens in Mering um Michael Dudella und Petra von Thienen (zweiter und dritte von rechts) steht in den Startlöchern. Am kommenden Samstag sind sie erstmals mit einem Stand auf dem Marktplatz vertreten.

Plus Das rund 20-köpfige Team aus Ehrenamtlichen sucht jedoch immer noch nach einem passenden Ladengeschäft im Meringer Zentrum.

Von Heike John

Vor Kurzem wurde Mering zur Fair-Trade-Gemeinde gekürt. Ganz in diesem Sinne startet nun auch das lange geplante Projekt Weltladen, zunächst aber erst einmal mit einem Marktstand. Am kommenden Samstag, 17. Juli, ist Premiere des Verkaufs von fair gehandelter Ware auf dem Meringer Marktplatz. Von 8 bis 13 Uhr bieten Ehrenamtliche in ihren eigens kreierten T-Shirts mit dem Slogan "Du hast mir den Kopf fairtrade" Kaffee, Tee, Schokolade, Nüsse und auch einige andere Artikel wie Seife oder Tücher an.

