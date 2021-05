Haushaltsplan muss ein Leitfaden für Mering sein

Plus Die Meringer haben es nun schwarz auf weiß: Der Haushaltsplan wurde vom Landratsamt genehmigt. Aber die Aufsichtsbehörde ist nicht ganz zufrieden.

Fast genau ein Jahr ist es her, da übernahm Florian Mayer als neuer Bürgermeister von Mering die Amtsgeschäfte. Die Kassenlage, die ihm hinterlassen wurde, sah zunächst so aus, dass Mayer gemeinsam mit dem neuen Marktgemeinderat nahezu in Schockstarre verharren musste. Kaum ein Projekt schien finanziell zu stemmen.

