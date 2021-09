Luftgewehr-Schuss auf ein Haus in Mering?

Das Fenster eines Wohnhauses in Mering wird beschädigt. Die Polizei mutmaßt, dass auch mit einem Luftgewehr darauf geschossen worden sein könnte.

Das Fenster an einem Haus an der Münchener Straße in Mering wurde von einer unbekannten Person beschädigt. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr. Laut Polizei ist der Fensterrahmen demoliert worden, Holz und Lack sind aufgeplatzt. Laut Polizei können Schüsse aus einem Luftgewehr diese Beschädigung verursacht haben. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)