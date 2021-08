Mering

Mering weitet Bebauungsplan in St. Afra noch aus

Zwei Hausgruppen am Suddetenring werden noch nachträglich in den Bebauungsplan "Nördliche Afrastraße" aufgenommen. Das Problem: Ein Haus wurde aufgestockt und ist wesentlich höher als die Nachbargebäude.

Plus Der Bebauungsplan für St.Afra in Mering ändert sich. Das größte Gebäude ist dabei nach dem Willen des Gemeinderats nicht das Maß für die künftig zulässige Gestaltung.

Von Gönül Frey

Eine verträgliche Nachverdichtung ist das Ziel mehrerer Bebauungspläne, die der Markt Mering für St. Afra aufgestellt hat. Mittlerweile ist die Bebauung in dem Meringer Ortsteil für die meisten Bereiche auf diese Weise geregelt. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat nun darüber, den gerade erst in Kraft getretenen Bebauungsplan "Nördliche Afrastraße" um zwei Hausgruppen am Sudetenring 42 bis 52 a zu erweitern.

