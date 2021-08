Mering

18:28 Uhr

Merings Kaplan Joseph hinterlässt einen Traum

Mit einer Buchveröffentlichung, in der auch der Name Mering eine Rolle spielt, verabschiedet sich Kaplan Joseph nach knapp fünf Jahren von der Pfarrgemeinde St. Michael.

Plus Nach fünf Jahren in der Pfarrgemeinde St. Michael verabschiedet sich der Priester aus Togo. Aus Dankbarkeit wird Mering in seinem neuen Buch verewigt.

Von Heike John

Ein afrikanischer Priester träumt von einer Kirche in Europa, die mithilfe der einst Missionierten wieder zu neuem Leben erwacht. Joseph Afatchao, der knapp fünf Jahre im pastoralen Team der Meringer Pfarrei St. Michael mitarbeitete, hat diesen Traum aufgeschrieben und zwischen zwei Buchdeckel gesteckt. Noch bevor er Ende dieses Monats die Marktgemeinde verlässt, um in der Kemptener Pfarrei St. Lorenz mit seiner berühmten "Basilika minor" seine Kaplanstelle anzutreten, konnte er das Buch veröffentlichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen