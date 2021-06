Mering

13:47 Uhr

Nachhaltig Abspülen mit dem Zukunftstuch in Mering

In der Stickerei von Renate Trojovsky Bildmitte präsentieren von links Jörg Häberle, Michael Dudella, Doris Limmer und die beiden Gymnasiastinnen Dina Schaller und Leandra Huber das neue Zukunftstuch des Bündnisses für Nachhaltigkeit.

Plus Das Bündnis Nachhaltiges Mering hat ein neues Produkt entwickelt. Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch das Meringer Gymnasium.

Von Heike John

Nun gibt es Nachhaltigkeit in Mering bereits im Trio: Zukunftsbecher, Zukunftstasche und nun ganz neu das Zukunftstuch. Das Spültuch aus 100 Prozent Biobaumwolle und aus fairem Handel stellte das Bündnis für Nachhaltigkeit nun in der Stickerei von Renate Trojovsky in der Ottomühle vor.

