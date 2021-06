Mering

So steht es um die digitale Ausstattung der Meringer Grundschulen

Das Arbeiten mit den von der Schule zur Verfügung gestellten Tablets macht den Schülern Spaß - etwa hier in der Ambérieuschule in Mering.

Plus Die beiden Meringer Grundschulen werden mit WLAN ausgestattet. Doch die Einrichtung des kabellosen Internets ist nicht nur finanziell eine große Herausforderung.

Von Heike John

Im Landkreis gilt seit Montag in allen Jahrgangsstufen und an allen Schularten wieder Präsenzunterricht. Darauf hatten auch die Leiterinnen der beiden Meringer Grundschulen, Andrea Fischer und Susanne Geiger, gehofft. In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie haben Wechsel- und Distanzunterricht die beiden Rektorinnen vor große Herausforderungen gestellt. Immer wieder galt es schnell und flexibel zu reagieren und ständig neue Unterrichtskonzepte zu erstellen. Die Notwendigkeit von "digitalen Klassenzimmern" gewann dabei enorm an Bedeutung.

