Unfallflucht in Mering: Polizei sucht jetzt Zeugen

3000 Euro Schaden verursacht ein Unbekannter in Mering, der ein geparktes Auto anfährt.

Für eine halbe Stunde hatte am Freitagabend ein Mann sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wallbergstraße in Mering geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren, rechten Tür seines Autos fest. Beim Unfallverursacher muss es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben, so die Polizei Friedberg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 melden. (AZ)