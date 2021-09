Mering

06:58 Uhr

Wenn die sanierte Straße in Mering zur Stolperfalle wird

Die Schäden an der neu asphaltierten Luitpoldstraße in Mering sind so groß, dass es für Radler gefährlich werden kann.

Plus In Mering fehlt das Geld für eine umfassende Sanierung der Straßen. Die bisherigen Ausbesserungsarbeiten sorgen aber für Ärger.

Von Eva Weizenegger

Tiefe Krater und Furchen sind in der Luitpoldstraße zu sehen. Seitdem die Asphaltdecke dort aufgebracht wurde, ist es vor allem für Fahrradfahrerinnen und -fahrer nicht immer einfach, die Straße zu befahren. "Ich denke da vor allem an die Kinder, die über die Luitpoldstraße zur Schule radeln", sagt Thomas Schiele von der UWG. Bereits vor der Sommerpause wies er auf diese Problematik hin. In der jüngsten Bauausschusssitzung informierte Bürgermeister Florian Mayer ( CSU), dass bislang diese Mängel noch nicht behoben seien. "Die zuständige Baufirma hatte noch keine Zeit, um hier nachzubessern."

