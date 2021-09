Zaun in Mering angefahren und aus dem Staub gemacht

Die Polizei bittet um Hinweise, wer am Sonntag in Mering einen Maschendrahtzaun umgefahren hat.

Noch ist nicht klar, wer am Sonntag in der Zeit von 10.45 bis 17.15 Uhr gegen einen Zaun in der Peter-Rosegger-Straße in Mering fuhr. Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Maschendrahtzaun in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)