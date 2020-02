Mering hat für den Maibaum lange nach der richtigen Lösung gesucht

Plus Mering bekommt am 1. Mai endlich wieder einen Maibaum. Warum hat die Suche nach der Lösung so lange gedauert?

Der Maibaum hat in unserer Gegend eine lange Tradition. Fast jedes noch so kleine Dorf stellt pünktlich zum 1. Mai einen festlich geschmückten Baum mit Zunftzeichen auf. In Mering schien das seit 2016 ein größeres Problem darzustellen. Und so gab es auch zur Freinacht stets grüne Tafeln mit mahnenden Worten an der leeren Halterung: „Vorbei sind wohl die Tage, die waren unbeschwert. Die Statik wird zur Plage, dass nichts mehr vorwärts geht.“

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Merings Bürgermeister Kandler zog die Reißleine Doch diesmal werden diese Schilder nicht zu sehen sein, denn nach vielem Hin und Her werden am 1. Mai auch die Meringer Trachtler endlich wieder um den Maibaum tanzen können. Auch wenn es viele Jahr sehr wehtat, auf die verwaiste Stelle am Marktplatz zu blicken, so ist es nachzuvollziehen, dass man aus Sicherheitsgründen kein Risiko mit einem morschen Baumstamm eingehen wollte. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hatte recht, dass er die Reißleine zog. Dass sich aber die Gutachter und die Marktgemeinde vier Jahre lang Zeit gelassen haben, um nach einer Alternative zu suchen, die letztendlich dann doch nicht so schwer zu finden war, ist bedauernswert. Lesen Sie dazu auch den Bericht Mering bekommt wieder einen Maibaum

Themen folgen