Mering ist heiß auf die Saison

Nicht nur TSC-Trainer Hannes Haring (blaues Trikot) ist heiß darauf, seine Gegner aufs Kreuz zu legen. Die Meringer starten am Samstag zu Hause gegen München-Ost in die neue Saison.

Nach dem Abstieg vollzieht der TSC einen Generationenwechsel. Im ersten Kampf geht es in der heimischen Mehrzweckhalle gegen München-Ost

Von Matthias Biallowons

Beim TSC Mering steht ein junges Team in den Startlöchern, das am Samstag um 19.30 Uhr die neue Kampfzeit in der Bayernliga in Angriff nimmt. Gegner in der Mehrzweckhalle ist der ESV München Ost.

Seit dem Abstieg des TSC Mering in der vergangenen Saison hat sich viel geändert. Neben kleinen Regelanpassungen – vor allem im Bereich der Passivität – , die das Ringen für das Publikum noch attraktiver, weil offensiver, machen sollen, wurden die bayerische Ligen umstrukturiert. Aus der ehemaligen Landesliga Süd wird nun die Bayernliga Süd, somit „ändert sich für uns zumindest vom Namen nichts“, so Trainer Hannes Haring.

Dadurch werden die Meringer wieder auf alte Bekannte treffen: Vor allem die Derbys gegen Kempten und Westendorf versprechen hitzige Kämpfe, auch wenn vor allem die Westendorfer als Favoriten auf den Titel gelten. Zu diesem Kreis zählt auch Hallbergmoos, das wie Westendorf als Bundesligareserve auf einige Hochkaräter zurückgreifen kann. „Diese Mannschaften sind sehr schwer zu schlagen, wenn sie unbedingt gewinnen wollen“, weiß TSC-Sportwart Peter Tränkl. Zusätzlich stehen mit Geiselhöring, München-Ost, Willmering/Cham und Kottern gleichwertige Mannschaften als TSC-Gegner fest. „Mit diesen Vereinen befinden wir uns auf Augenhöhe“, schätzt Tränkl die Stärke seines Teams ein.

Der Meringer Kader hat sich im Vergleich zum letzten Jahr kaum verändert. So ist lediglich ein Neuzugang zu vermelden: Bartosz Sofinski wird als ehemaliger Bundesligaringer in den oberen Gewichtsklassen zur Verfügung stehen. Auch den Spitzenringer Gabor Hatos konnte man erneut an sich binden, außerdem könnte auch Trainer Hannes Haring als weiterer Siegkandidat die Ringerstiefel jederzeit ins Geschehen eingreifen. Ihre Debüts im Seniorenbereich werden Kilian Krupna und Simon Sausenthaler geben, die den TSC bis 57 Kilo vertreten werden. „Beide Jungs müssen sich jetzt erst einmal in dem Männerbereich zurechtfinden, es wird keine leichte Saison für sie werden“, prognostiziert TSC-Vize-Vorsitzender Korbinian Krupna. „Insgesamt setzen wir noch stärker auf die jungen Ringer, somit ist der Generationenwechsel in Mering fast vollzogen“, betont Haring. Mit Simon Sausenthaler, Lennart Bieringer und Moritz Zeitler kann der TSC drei erfolgreiche Jugendringer aufbieten. Komplettiert werden sie durch Benedikt Rieger, Dominik Ringenberger, Nico Winter, Niklas Guha, Luca Gelb, Korbinian Krupna sowie Radoslaw Siejak und Zsolt Dajka.

Insgesamt ist Mering damit eine recht junge Mannschaft, die aber trotz des Alters schon über viel Wettkampferfahrung verfügt.

Am Samstag, 8. September, wird mit dem ESV München-Ost ein Gegner aus der bayerischen Landeshauptstadt erwartet, den „wir eigentlich schlagen müssen“, wie Krupna vermutet.

Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr in der Meringer Mehrzweckhalle. Die Zuschauer dürfen sich auf „ein hoch motiviertes und gut trainiertes Meringer Team freuen, das dem Publikum spannende Kämpfe bieten wird“, ist sich der Meringer Funktionär sicher.

