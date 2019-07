vor 55 Min.

Mering soll für die Senioren aktiv werden

Viele ehrenamtliche Angebote für Senioren gibt es in Mering bereits. Doch die Gemeinde könnte sich gerade konzeptionell stärker mit einbringen, findet beispielsweise das Bürgernetz.

Speziell den Bedürfnissen der Senioren hat sich die Gemeinde Ried im Rahmen der Städtebauförderung gewidmet. Das könnte auch für Mering ein Weg sein.

Von Gönül Frey

Für Merings Senioren gibt es bereits eine Vielzahl von Angeboten von Freizeitveranstaltungen bis zu Hilfeleistungen wie etwa dem Fahrdienst. Getragen werden diese im Wesentlichen von den sehr engagierten Ehrenamtlichen vor allem im Bürgernetz, aber auch in Kirche und Vereinen.

Doch gerade angesichts dieses tollen Angebots würde es sich lohnen, wenn die Kommune konzeptionell selbst in die Seniorenarbeit mit einsteigt. Es ist ein Bereich, in dem Mering wirklich punkten und eine Vorbildfunktion einnehmen kann. Wirkungsvoller als ehrenamtliche Initiativen könnte die Marktgemeinde auch Förderprogramme in Anspruch nehmen. Einiges ließe sich bestimmt auch im Rahmen der Städtebauförderung umsetzen, ein Prozess den Mering ja bereits begonnen hat.

So hat die Nachbargemeinde Ried im Rahmen dieses Förderprogramms beispielsweise Claudia Bordon-Viehler eine Quartiersmanagerin eingestellt, die sich speziell der Belange der Rieder Senioren annimmt. Auch in Mering fände ein solcher Kümmerer mit Sicherheit ein reiches Betätigungsfeld.

