vor 19 Min.

Meringer Hobbyläufer meistern Staffelmarathon

Beim Staffelmarathon in Augsburg erreichte das Team von Lauf10 Mering den 31. Platz.

Ein Team von Lauf10 geht in Augsburg an den Start

Die Lauf10-Teilnehmer in Mering sind nicht zu bremsen. Nach dem erfolgreichen Zehn-Kilometer-Abschlusslauf in Mering fragten sich einige motivierte Teilnehmer, wo die nächste Herausforderung stattfindet.

Diese Frage konnte der Lauf10-Organisator und Trainer Thomas Schnitzler relativ schnell beantworten, da der 35. Augsburger MBB-SG Staffelmarathon grünes Licht für die Durchführung von der Stadt Augsburg bekommen hatte.

Bei dem Staffelmarathon bilden sechs Läufer eine Mannschaft. Je Teilnehmer sind 7032 Meter zu absolvieren, sodass eine Marathonstrecke von 42,2 Kilometer vom Team bewältigt wird. Der Start- und Zielbereich war an der Sportanlage Süd in Augsburg. Die Strecke führte die Teilnehmer durch den Augsburger Siebentischwald.

Bei dieser Veranstaltung nehmen traditionell sowohl Profi-Laufvereine aus Bayern als auch sogenannte Hobby- und Firmen-Laufteams aus der Umgebung von Schwaben teil.

Zur Konditionserweiterung und im Hinblick auf das Event wurde mit den Meringer Teilnehmern nochmals eine hügelige Trainingseinheit in Bachern auf dem Trimm-dich-Pfad durchgeführt. Bei idealen Lauftemperaturen starteten die 50 coronareglementierten Teams an der Sportanlage Süd in Augsburg. Für das hoch motivierte Lauf10-TV-Mering-Team gab es nur eine Prämisse: der olympische Gedanke.

Nach 3:54 Stunden auf Platz 31 erreichten die Meringer Läufer mit Laura Geier, Korbinian Müller-Zurlinden, Gernot Lindenmeir, Georg Hoppe, Herrmann Geißelmeier und Johann Müller-Zurlinden überglücklich das Ziel. Als Belohnung gab es einen Mannschaftspokal für sie. (AZ)

