Meringer Zentrum: Konzepte endlich in die Tat umsetzen

Die Geschäftsleute wollen Mering attraktiv gestalten. Doch diese Bemühungen können nur Früchte tragen, wenn der Marktgemeinderat handelt.

Mering gilt als Unterzentrum in Landkreissüden. Im Innenort versuchen die Geschäftsleute mit einigen Aktionen und einem abwechslungsreichen Angebot, die Kunden zu halten. Einige Gewerbetreibende geben den Mut nicht auf, investieren in ihre Geschäfte, bauen diese um oder wagen sogar einen Neuanfang. Sie wollen gemeinsam die Marktgemeinde attraktiv machen.

Doch all diese Bemühungen können nur dann Früchte tragen, wenn auch die Marktgemeinderäte gemeinsam mit Bürgermeister Hans-Dieter Kandler nicht mehr nur Konzepte erstellen, sondern diese endlich in die Tat umsetzen. Denn lange Zeit bleibt dem Meringer Ortszentrum nicht mehr. Das zeigen schon jetzt die vielen Leerstände. Mering braucht nicht mehr nur Visionen, sondern endlich wieder Macher, die die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Dazu sind Aufbruchsstimmung und Mut gefragt. Sicherlich macht man da auch mal den ein oder anderen Fehler – aber lieber einmal etwas ausprobieren als nur zu überlegen, was denn schief gehen könnte.

Die Meringer Geschäftswelt im Innenort steht häufig in der Kritik. Wir haben uns bei Passanten und Ladenbesitzern umgehört. Im Video erklären sie, wie sie die Lage bewerten. Video: Eva Weizenegger und Philipp Schröders

