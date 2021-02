vor 16 Min.

Merings Meisen sollen Raupen des Eichenprozessionsspinners fressen

Meisen zählen zu den natürlichen Fressfeinden der giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners. Mering will die Vögel deshalb mit Nistkästen anlocken.

Der Eichenprozessionsspinner stellt eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen dar. Das Landratsamt unterstützt jetzt eine Initiative der Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg im Kampf gegen das Insekt. Über den ganzen Landkreis sollen im Frühjahr möglichst viele Meisen-Nistkästen verteilt werden.

Der Vogel zählt zu den natürlichen Fressfeinden der Raupen. Damit könnte auch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit Bioziden oder mit mechanischen Methoden vermieden oder zumindest verringert werden.

Das Landratsamt fordert jetzt dazu auf, mitzuhelfen und Wohnraum für Meisen zu schaffen: als Nistkasten-Schreiner oder als Nistkasten-Pate. Insbesondere Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit könnten den Nistkastenbau in ihren Einrichtungen unterstützen und mit handwerklich begabten Partnern eine coronakonforme Aktion starten, so das Landratsamt. Infos gibt es unter auf dieser Internetseite. Das Engagement soll mit Bildern per E-Mail oder per Post kurz geschildert werden (Kontakt: manuela.riepold@lra-aic-fdb.de). Damit soll die Landkreiskarte „Wittelsbacher Land blüht und summt“ gefüllt werden.

Nistkästen in Mering werden beobachtet und gepflegt

In Mering organisiert die grüne Marktgemeinderätin Petra von Thienen gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern, unter anderem aus der Ortsgruppe des Bund Naturschutz, die Aktion. An etwa 20 Standorten hängten die ehrenamtlichen Helfer die Nistkästen in der Nähe der vom Befall durch den Eichenprozessionsspinner gefährdeten Eichen auf. Nun hoffen sie, dass die Meisen die Kästen schon in diesem Frühling beziehen werden. Die Nistkästen werden beobachtet und gepflegt. Die Nistkästen stammen aus der Werkstatt für behinderte Menschen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen.

Finanziert wurden die Kästen von der Gemeinde Mering. Bürgermeister Florian Mayer sagte sofort zu, als er von der Idee hörte: „Die Meisen können uns hoffentlich helfen, den Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners klein zu halten.“ Unkompliziert und schnell half auch der Meringer Bauhof. Dessen Leiter, Claudius Hirner, stellte die Pläne für geeignete Standorte zur Verfügung. Wer keine Möglichkeit zum Bau eines Nistkastens hat, kann gegen eine Spende einen fertigen Kasten abholen. Das Angebot richtet sich an Gartenbauvereine, Kindergärten, Schulen und Bürger.

In Mering verteilt die Marktgemeinderätin Petra von Thienen die Nistkästen, sie ist erreichbar unter Telefon 08233/31286. In Friedberg übernimmt der Bund Naturschutz die Verteilung, Kontaktperson ist Maria Voigt, Telefonnummer 0821/604227. (AZ)

