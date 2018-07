Merings Vision nimmt endlich Gestalt an

Lange gab es nichts als Fragen zur Ortsgestaltung im Meringer Zentrum. Doch jetzt geht es zügig voran und plötzlich ist wieder etwas wie Begeisterung vorstellbar.

Nach der ersten Euphorie über die Vision 2025 tauchten viele Bedenken und Fragen auf. Die Diskussion verzettelte sich in entmutigendem Ausmaß in Detailproblemen. Fast schien es, dass Mering niemals an den Punkt kommt, an dem überhaupt über ein konkretes Projekt entschieden werden kann. Nun ist dieses Ziel plötzlich wieder in Reichweite gerückt. In jüngster Zeit ist viel vorangegangen. Hilfreich ist, dass sich der Gemeinderat endlich über seine Prioritäten klar geworden ist. Ein Ergebnis ist ein klares Konzept für das dringend nötige neue Rathaus, das bei erster Vorstellung in der Gemeinderatssitzung auf breite Zustimmung stieß. Und auch in Bezug auf das gemeinsame Pfarr- und Veranstaltungsgebäude auf dem Gelände des Papst-Johannes-Hauses haben sich die Beteiligten auf wesentliche Eckpunkte festgelegt. Eine Entscheidung zwischen einer Variante mit Abriss der Volksbühne und einer mit Erhalt dieses Gebäudes wird machbar sein.

Und vielleicht kommt jetzt, da die Pläne konkretere Züge annehmen, auch wieder etwas von der anfänglichen Begeisterung zurück. Eine Tiefgarage mitten im Zentrum in der Nähe der Geschäfte, ein durchgängiger Platz von der Augsburger Straße bis zum neuen Veranstaltungszentrum und ein Rathaus, das über ein Foyer vom Marktplatz aus zugänglich ist – das wäre doch großartig!

Themen Folgen